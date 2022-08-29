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Политика

Швеция выделит новый пакет помощи Украине на $100 млн

Ведомости

Швеция планирует выделить Украине новый пакет помощи в размере 1 млрд крон (почти $100 млн), половина из которых пойдет на военную поддержку. Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официальное решение будет принято в ближайшее время», — сказала Андерссон (цитата по ТАСС). 

Она подчеркнула, что Швеция продолжит поддерживать Украину и будет оставаться ее «близким другом и сторонником». 

Швеция оказывает военную, экономическую и политическую поддержку Украине с начала спецоперации. В марте парламент Швеции одобрил военный пакет на сумму 205 млн крон ($21,7 млн), в который вошли 5000 одноразовых противотанковых гранатометов и оборудование для разминирования.

Позже было выделено еще 413,5 млн крон ($43,53 млн). Новый пакет военной помощи включал бронежилеты, каски, полевые пайки и одноразовые гранатометы Pansarskott 86. Также Швеция выделила Киеву противокорабельные ракетные комплексы малой дальности Robot 17 и автоматические винтовки. Кроме того, Центральный банк Украины получил от Швеции 578 млн крон (более $57,8 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных