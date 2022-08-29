Швеция выделит новый пакет помощи Украине на $100 млн

Швеция планирует выделить Украине новый пакет помощи в размере 1 млрд крон (почти $100 млн), половина из которых пойдет на военную поддержку. Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.