Швеция выделит новый пакет помощи Украине на $100 млн
Швеция планирует выделить Украине новый пакет помощи в размере 1 млрд крон (почти $100 млн), половина из которых пойдет на военную поддержку. Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официальное решение будет принято в ближайшее время», — сказала Андерссон (цитата по ТАСС).
Она подчеркнула, что Швеция продолжит поддерживать Украину и будет оставаться ее «близким другом и сторонником».
Швеция оказывает военную, экономическую и политическую поддержку Украине с начала спецоперации. В марте парламент Швеции одобрил военный пакет на сумму 205 млн крон ($21,7 млн), в который вошли 5000 одноразовых противотанковых гранатометов и оборудование для разминирования.
Позже было выделено еще 413,5 млн крон ($43,53 млн). Новый пакет военной помощи включал бронежилеты, каски, полевые пайки и одноразовые гранатометы Pansarskott 86. Также Швеция выделила Киеву противокорабельные ракетные комплексы малой дальности Robot 17 и автоматические винтовки. Кроме того, Центральный банк Украины получил от Швеции 578 млн крон (более $57,8 млн).
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