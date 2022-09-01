Минобороны сообщило о применении авиации для уничтожения десанта ВСУ
Меры по уничтожению десанта ВСУ, который ранее сегодня высадился у Запорожской АЭС, приняты, задействована армейская авиация. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.
«Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, украинские войска численностью до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища в 06:00. Десант попытался захватить ЗАЭС.
По словам Минобороны, также с 08:00 ВСУ начали артиллерийский обстрел в районе населенного пункта Васильевка и ЗАЭС, где должна пройти встреча с миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что разрыв четырех снарядов произошел в 400 м от первого энергоблока станции.
В ведомстве указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ.
Ранее сегодня, как сообщает «РИА Новости», эксперты организации выдвинулись в сторону ЗАЭС и Энергодара.
Миссия, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев во вторник. Накануне делегация добралась до Запорожья. Город находится под контролем Украины. Ранее Гросси заявил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей на станции.
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