Минобороны сообщило о применении авиации для уничтожения десанта ВСУ

По словам Минобороны, также с 08:00 ВСУ начали артиллерийский обстрел в районе населенного пункта Васильевка и ЗАЭС, где должна пройти встреча с миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что разрыв четырех снарядов произошел в 400 м от первого энергоблока станции.