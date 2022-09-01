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Минобороны сообщило о применении авиации для уничтожения десанта ВСУ

Ведомости

Меры по уничтожению десанта ВСУ, который ранее сегодня высадился у Запорожской АЭС, приняты, задействована армейская авиация. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — говорится в сообщении. 

Как уточнили в военном ведомстве, украинские войска численностью до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища в 06:00. Десант попытался захватить ЗАЭС.

По словам Минобороны, также с 08:00 ВСУ начали артиллерийский обстрел в районе населенного пункта Васильевка и ЗАЭС, где должна пройти встреча с миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что разрыв четырех снарядов произошел в 400 м от первого энергоблока станции.

В ведомстве указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ.

Ранее сегодня, как сообщает «РИА Новости», эксперты организации выдвинулись в сторону ЗАЭС и Энергодара.

Миссия, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев во вторник. Накануне делегация добралась до Запорожья. Город находится под контролем Украины. Ранее Гросси заявил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей на станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных