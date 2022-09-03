Кадыров заявил о бессрочном отпуске и планах «уйти вовремя»

Глава Чечни рассказал, что уже 15 лет руководит республикой, и в связи с этим вспомнил пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее», — сказал Кадыров.