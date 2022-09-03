Кадыров заявил о бессрочном отпуске и планах «уйти вовремя»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на своем посту и рассказал, что уйдет в длительный бессрочный отпуск. Его время пришло, «пока не выгнали», сказал глава республики в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — написал Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что уже 15 лет руководит республикой, и в связи с этим вспомнил пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее», — сказал Кадыров.
Он предположил, что его «время тоже пришло», пока его «не выгнали». Кадыров также сказал, что раньше он был молодым и неопытным, а сейчас стал старым, а неопытность осталась.
«Мы об этом уже начали думать, и постараемся [сделать так], чтобы вовремя уйти», — заявил Кадыров.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка». Кадыров после этого попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, «кто преступник и террорист».