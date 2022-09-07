Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных»

Президент России Владимир Путин ранее сегодня заявил, что Боррель «просто мелет языком». Путин также напомнил слова Борреля о том, что конфликт между Россией и Украиной будет завершен на поле боя. Глава государства назвал это странной дипломатической установкой и сказал, что эту риторику можно было бы понять, если бы Боррель был не дипломатом, а «министром обороны какой-то страны».