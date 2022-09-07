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Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных»

Ведомости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных после слов про «фашистскую Россию», написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — написал Медведев.

5 сентября, в рамках конференции Европарламента в Праге, Боррель заявил об отсутствии конкретного плана для победы «фашистской России». Пресс-секретарь главы европейской дипломатии позднее уточнил, что вопрос о «фашистской России» Борреллю задал эстонский политик Марко Михкельсон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила в офисе Борреля стенограмму его выступления на испанском языке, но «ее не дают». Лавров сказал, что если высказывание Борреля подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми».

Президент России Владимир Путин ранее сегодня заявил, что Боррель «просто мелет языком». Путин также напомнил слова Борреля о том, что конфликт между Россией и Украиной будет завершен на поле боя. Глава государства назвал это странной дипломатической установкой и сказал, что эту риторику можно было бы понять, если бы Боррель был не дипломатом, а «министром обороны какой-то страны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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