Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных после слов про «фашистскую Россию», написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — написал Медведев.
5 сентября, в рамках конференции Европарламента в Праге, Боррель заявил об отсутствии конкретного плана для победы «фашистской России». Пресс-секретарь главы европейской дипломатии позднее уточнил, что вопрос о «фашистской России» Борреллю задал эстонский политик Марко Михкельсон.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила в офисе Борреля стенограмму его выступления на испанском языке, но «ее не дают». Лавров сказал, что если высказывание Борреля подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми».
Президент России Владимир Путин ранее сегодня заявил, что Боррель «просто мелет языком». Путин также напомнил слова Борреля о том, что конфликт между Россией и Украиной будет завершен на поле боя. Глава государства назвал это странной дипломатической установкой и сказал, что эту риторику можно было бы понять, если бы Боррель был не дипломатом, а «министром обороны какой-то страны».
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