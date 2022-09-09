Карла III официально провозгласят королем 10 сентября

В состав совета входят тайные советники, депутаты Палаты общин, верховные комиссары королевства, лорд-мэр Лондона и другие высокопоставленные госслужащие. По информации BBC, всего право на участие в совете имеют более 700 человек, однако их фактическое число будет намного меньше из-за столь коротких сроков. В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952 г. для возведения на трон Елизаветы II, тогда на мероприятии присутствовало около 200 человек.