Карла III официально провозгласят королем 10 сентября
Совет по престолонаследию, на котором Карл III (тронное имя Чарльза) будет официально провозглашен королем Великобритании, состоится в субботу 10 сентября, а не сегодня, как ожидалось ранее. Об этом пишут BBC и The Independent.
В состав совета входят тайные советники, депутаты Палаты общин, верховные комиссары королевства, лорд-мэр Лондона и другие высокопоставленные госслужащие. По информации BBC, всего право на участие в совете имеют более 700 человек, однако их фактическое число будет намного меньше из-за столь коротких сроков. В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952 г. для возведения на трон Елизаветы II, тогда на мероприятии присутствовало около 200 человек.
На собрании, указывает BBC, лорд-президент Тайного совета (член парламента Пенни Мордаунт) объявит о смерти королевы Елизаветы и вслух зачитает прокламацию, в которой обычно восхваляется предыдущий монарх и объявляется поддержка новому. На следующем заседании совета будет присутствовать король, который сделает декларацию и даст традиционную клятву защищать Шотландскую церковь.
Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карла III.
96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет. Сама Елизавета II в феврале 2022 г. переболела COVID-19, который, как сообщало издание Daily Mail, она перенесла достаточно легко.
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