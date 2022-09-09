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Королевский траур по Елизавете II продлится семь дней

Ведомости

Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в течение семи дней после ее похорон, так пожелал король страны Карл III (тронное имя Чарльза), передает Reuters.

«После смерти Ее Величества Королевы Его Величество Король желает, чтобы период Королевского траура соблюдался с этого момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили в Букингемском дворце.

Пока неизвестно, когда состоятся похороны Елизаветы II, однако, вероятно, они пройдут через 11 дней после ее смерти. Кроме того, сегодня днем в Гайд-парке в Лондоне будет произведен пушечный салют, по одному выстрелу за каждый прожитый Елизаветой II год.

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Ранее британские издания сообщили, что совет по престолонаследию, на котором Карл III будет официально провозглашен королем, как ожидается, состоится в субботу 10 сентября.

Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III.

96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет. Сама Елизавета II в феврале 2022 г. переболела COVID-19, который, как сообщало издание Daily Mail, она перенесла достаточно легко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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