Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС из-за критической ситуации с электроснабжением на станции.
«Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции», — сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).
Он также в очередной раз подчеркнул, что необходимо создать «безопасную зону» вокруг станции.
Обстрелы ЗАЭС со стороны Украины не прекращаются с начала августа. При этом в Минобороны РФ настаивают, что не используют объект в военных целях и не размещают на территории АЭС военную технику. На фоне обстрелов и угрозы ядерной безопасности для поездки на ЗАЭС была сформирована миссия МАГАТЭ.
Делегация во главе с Гросси прибыла на станцию 1 сентября. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников АЭС. Также миссии показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.
По итогам поездки на ЗАЭС МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации вокруг станции. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности. Более того, специалисты миссии сами стали свидетелями ударов по объекту.
Позже в агентстве предложили России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС. Гросси подчеркнул, что полная демилитаризация всей окружающей зоны — задача более сложная и «амбициозная», поэтому речь идет исключительно о защите ЗАЭС по периметру ее территории.
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