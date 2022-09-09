Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

По итогам поездки на ЗАЭС МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации вокруг станции. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности. Более того, специалисты миссии сами стали свидетелями ударов по объекту.