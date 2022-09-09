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Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Ведомости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС из-за критической ситуации с электроснабжением на станции.

«Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции», — сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»). 

Он также в очередной раз подчеркнул, что необходимо создать «безопасную зону» вокруг станции.

Обстрелы ЗАЭС со стороны Украины не прекращаются с начала августа. При этом в Минобороны РФ настаивают, что не используют объект в военных целях и не размещают на территории АЭС военную технику. На фоне обстрелов и угрозы ядерной безопасности для поездки на ЗАЭС была сформирована миссия МАГАТЭ.

Делегация во главе с Гросси прибыла на станцию 1 сентября. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников АЭС. Также миссии показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ. 

По итогам поездки на ЗАЭС МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации вокруг станции. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности. Более того, специалисты миссии сами стали свидетелями ударов по объекту.

Позже в агентстве предложили России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС. Гросси подчеркнул, что полная демилитаризация всей окружающей зоны — задача более сложная и «амбициозная», поэтому речь идет исключительно о защите ЗАЭС по периметру ее территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных