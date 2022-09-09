Газета
Политика

В Энергодаре заявили о попытке высадки десанта ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли ночью неудачную попытку высадки десанта под Энергодаром, сообщил глава администрации города Александр Волга «Интерфаксу».

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – сказал он. Вечером украинские военные нанесли удар по подстанции «Луч», электроснабжение Энергодара прекращено, добавил он.

Впервые высадить десант под Энергодаром ВСУ попытались утром 1 сентября. Как сообщили тогда в Минобороны России, до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища, однако были обнаружены и остановлены российскими силами. Также Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек. ВСУ хотели сорвать таким образом визит делегации Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, которая находится рядом с городом, утверждали российские военные.

Ранее по теме: Предложения МАГАТЭ о демилитаризации Запорожской АЭС неосуществимы

Следующая попытка высадить десант украинской стороной была предпринята 3 сентября, тогда, по данным Минобороны России, ВСУ намеревались захватить ЗАЭС. Для этого были задействованы 250 человек и более 40 лодок и катеров, однако они были остановлены российской авиацией.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС можно доверять, несмотря на то что атомное агентство находится под давлением США и ЕС. При этом он отметил, что на территории ЗАЭС нет российской военной техники, которую предлагает убрать МАГАТЭ. Техника, в том числе работающая в рамках контрбатарейной борьбы, находится за периметром станции, заключил Путин.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: МАГАТЭ предложило России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных