В Энергодаре заявили о попытке высадки десанта ВСУ

Впервые высадить десант под Энергодаром ВСУ попытались утром 1 сентября. Как сообщили тогда в Минобороны России, до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища, однако были обнаружены и остановлены российскими силами. Также Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек. ВСУ хотели сорвать таким образом визит делегации Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, которая находится рядом с городом, утверждали российские военные.