В Энергодаре заявили о попытке высадки десанта ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли ночью неудачную попытку высадки десанта под Энергодаром, сообщил глава администрации города Александр Волга «Интерфаксу».
«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – сказал он. Вечером украинские военные нанесли удар по подстанции «Луч», электроснабжение Энергодара прекращено, добавил он.
Впервые высадить десант под Энергодаром ВСУ попытались утром 1 сентября. Как сообщили тогда в Минобороны России, до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища, однако были обнаружены и остановлены российскими силами. Также Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек. ВСУ хотели сорвать таким образом визит делегации Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, которая находится рядом с городом, утверждали российские военные.
Следующая попытка высадить десант украинской стороной была предпринята 3 сентября, тогда, по данным Минобороны России, ВСУ намеревались захватить ЗАЭС. Для этого были задействованы 250 человек и более 40 лодок и катеров, однако они были остановлены российской авиацией.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС можно доверять, несмотря на то что атомное агентство находится под давлением США и ЕС. При этом он отметил, что на территории ЗАЭС нет российской военной техники, которую предлагает убрать МАГАТЭ. Техника, в том числе работающая в рамках контрбатарейной борьбы, находится за периметром станции, заключил Путин.
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