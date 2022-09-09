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Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу ядерного статуса Северной Кореи

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что Северная Корея сегодня закрепила на законодательном уровне статус ядерного государства, сообщили в офисе генсека. Представитель генсека Стефан Дюжаррик рассказал, что Гутерриш призывает Пхеньян вернуться к переговорам о денуклеаризации.

«Мы видели эти сообщения. Генеральный секретарь крайне обеспокоен принятием закона КНДР о ядерных силах. Генеральный секретарь часто говорит о ядерном оружии. Повышение роли ядерного оружия в доктринах безопасности противоречит десятилетиям усилий международного сообщества по снижению и ликвидации ядерных рисков. <...> Генеральный секретарь призывает КНДР возобновить диалог с ключевыми заинтересованными сторонами для достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова», — сказано в сообщении (цит. по ТАСС). 

Ранее стало известно, что верховное народное собрание КНДР приняло решение об утверждении декрета «О политике ядерных сил», согласно которому на законодательном уровне был закреплен статус страны как ядерного государства. В этом документе также были определены состав и задачи ядерных сил, принцип и условия принятия решений об их применений и др. В частности, ответный удар ядерным оружием может быть нанесен автоматически и немедленно в случае нападения на страну или ее командный центр.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что Пхеньян продолжает расширять свою «незаконную ядерную программу и свои провокации против региона», проводя уже седьмые ядерные испытания. 

Тогда же Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого с тем, который был в разгар холодной войны. По его словам, международные арсеналы насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия, а государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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