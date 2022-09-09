Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу ядерного статуса Северной Кореи

Ранее стало известно, что верховное народное собрание КНДР приняло решение об утверждении декрета «О политике ядерных сил», согласно которому на законодательном уровне был закреплен статус страны как ядерного государства. В этом документе также были определены состав и задачи ядерных сил, принцип и условия принятия решений об их применений и др. В частности, ответный удар ядерным оружием может быть нанесен автоматически и немедленно в случае нападения на страну или ее командный центр.