Карл III присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского

Карл III заявил об этом во время своего первого телевизионного обращения к нации. «Сегодня я горд объявить, что присуждаю ему титул принца Уэльского, который я имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни», – сказал король. Супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.