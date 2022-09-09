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Карл III присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского

Ведомости

Король Великобритании Карл III присвоил титул принца Уэльского своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму, сообщил ТАСС.

Карл III заявил об этом во время своего первого телевизионного обращения к нации. «Сегодня я горд объявить, что присуждаю ему титул принца Уэльского, который я имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни», – сказал король. Супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.

Елизавета II скончалась накануне в шотландском замке Балморал, сообщал Букингемский дворец. В Великобритании объявлен национальный траур. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III.

Церемония провозглашения Карла III королем Соединенного королевства запланирована на 10 сентября.

В начале июля Букингемский дворец сообщал о первых за 10 лет корректировках обязанностей королевы – часть из них была передана тогда еще принцу Чарльзу. В частности, он взял на себя обязанность по государственному открытию парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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