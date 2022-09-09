ВСУ обстреляли больницу в Калининском районе Донецка

Как ранее сообщали в штабе терробороны, за день в Донецкой народной республики в результате обстрелов с украинской стороны погибли семь мирный жителей, 27 человек, включая девочку-подростка, получили ранения. Обстрелам 9 сентября подверглись Кировский, Ворошиловский и Петровский районы Донецка. Глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) сообщал, что обстрелы производятся снарядами образца НАТО калибром 155 мм.