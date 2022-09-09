ВСУ обстреляли больницу в Калининском районе Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДоКТМО) им. Ильича в Калиниском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
«ВФУ атаковали ДоКТМО по пр. Ильича в Калининском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщали в штабе терробороны, за день в Донецкой народной республики в результате обстрелов с украинской стороны погибли семь мирный жителей, 27 человек, включая девочку-подростка, получили ранения. Обстрелам 9 сентября подверглись Кировский, Ворошиловский и Петровский районы Донецка. Глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) сообщал, что обстрелы производятся снарядами образца НАТО калибром 155 мм.
ВСУ продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы Донецка. Так, в конце августа под обстрел попал центр города, в результате чего погибли три мирных жителя, было повреждено здание администрации ДНР и гостиницы Central, где проживают иностранные журналисты.