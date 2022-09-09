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ВСУ обстреляли больницу в Калининском районе Донецка

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДоКТМО) им. Ильича в Калиниском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«ВФУ атаковали ДоКТМО по пр. Ильича в Калининском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в штабе терробороны, за день в Донецкой народной республики в результате обстрелов с украинской стороны погибли семь мирный жителей, 27 человек, включая девочку-подростка, получили ранения. Обстрелам 9 сентября подверглись Кировский, Ворошиловский и Петровский районы Донецка. Глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) сообщал, что обстрелы производятся снарядами образца НАТО калибром 155 мм.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы Донецка. Так, в конце августа под обстрел попал центр города, в результате чего погибли три мирных жителя, было повреждено здание администрации ДНР и гостиницы Central, где проживают иностранные журналисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных