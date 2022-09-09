Госдеп США: санкции против России будут «только хуже»
США продолжат вводить санкций в отношении России, и дальше будет «только хуже», заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен, комментируя возможность введения дальнейших ограничений из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов», – сказал он.
По словам О'Брайена, новый пакет санкций уже находится в разработке, и Соединенные Штаты продолжат работать в этом направлении в будущем.
После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, начали вводить санкции в отношении России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. В августе в силу вступило эмбарго на закупку российского угля, сейчас страны G7 обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты, а страны ЕС — введение аналогичных ограничений в отношении трубопроводного газа из России.