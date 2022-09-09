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Госдеп США: санкции против России будут «только хуже»

Ведомости

США продолжат вводить санкций в отношении России, и дальше будет «только хуже», заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен, комментируя возможность введения дальнейших ограничений из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов», – сказал он.

По словам О'Брайена, новый пакет санкций уже находится в разработке, и Соединенные Штаты продолжат работать в этом направлении в будущем.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, начали вводить санкции в отношении России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. В августе в силу вступило эмбарго на закупку российского угля, сейчас страны G7 обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты, а страны ЕС — введение аналогичных ограничений в отношении трубопроводного газа из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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