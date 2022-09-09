ВКС России уничтожили в Сирии лидера террористической группировки «Катиба Таухид»

Как ранее сообщали «РИА Новости», Мухтаров мог быть заказчиком теракта, произошедшего 3 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена, в результате которого погибли 15 человек. В августе 2018 г. его заочно арестовал Басманный суд Москвы. Издание уточняет, что он мог быть причастен к нескольким терактам на родине в Киргизии.