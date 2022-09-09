ВКС России уничтожили в Сирии лидера террористической группировки «Катиба Таухид»
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) Сирожиддина Мухтарова, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Олега Егорова.
«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», – заявил Егоров.
По его словам, также были уничтожены более 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которые отвечали за подготовку боевиков и обеспечение финансовой и административной деятельности.
Как ранее сообщали «РИА Новости», Мухтаров мог быть заказчиком теракта, произошедшего 3 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена, в результате которого погибли 15 человек. В августе 2018 г. его заочно арестовал Басманный суд Москвы. Издание уточняет, что он мог быть причастен к нескольким терактам на родине в Киргизии.
18 августа центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщил, что ее сотрудниками в Москве, Красноярске и Новосибирске были задержаны восемь членов «Катиба Таухид валь-Джихад». В ФСБ уточнили, что задержанные финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к преступлениям террористического характера на территории России.