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Белгородский губернатор заявил о тысячах украинцах, перешедших границу за сутки

Ведомости

За последние сутки тысячи человек пересекли российско-украинскую границу, большинство уехали к родственникам в РФ, еще 1342 человека находятся в 27 пунктах временного размещения Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Не самая простая ночь выдалась, не самое простое утро. За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большинство беженцев добираются до российского региона самостоятельно — на личном или железнодорожным транспорте. Сейчас белгородские власти готовят к отправке в другие регионы 750 человек. По словам Гладкова, некоторым людям потребовалась медицинская помощь, в ПВР также работают психологи.

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«В целом ситуация находится под контролем. Пункты пропуска, которые еще вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем», — сообщил Гладков.

Граничащая с Украиной Курская область готова помогать Белгородской области в приеме беженцев, заявил губернатор Роман Старовойт. По его данным, в регионе развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. 

На этой неделе глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и эвакуироваться в Россию.

За последние три дня через пограничный пункт пропуска в Логачевке с территории Харьковской области прошли 7500 беженцев, а в Шебекино — 3100 человек, передает «РИА Новости». В целом в Белгородскую с территории Украины прибыли 13 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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