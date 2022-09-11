Белгородский губернатор заявил о тысячах украинцах, перешедших границу за сутки
За последние сутки тысячи человек пересекли российско-украинскую границу, большинство уехали к родственникам в РФ, еще 1342 человека находятся в 27 пунктах временного размещения Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Не самая простая ночь выдалась, не самое простое утро. За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большинство беженцев добираются до российского региона самостоятельно — на личном или железнодорожным транспорте. Сейчас белгородские власти готовят к отправке в другие регионы 750 человек. По словам Гладкова, некоторым людям потребовалась медицинская помощь, в ПВР также работают психологи.
«В целом ситуация находится под контролем. Пункты пропуска, которые еще вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем», — сообщил Гладков.
Граничащая с Украиной Курская область готова помогать Белгородской области в приеме беженцев, заявил губернатор Роман Старовойт. По его данным, в регионе развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев.
На этой неделе глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и эвакуироваться в Россию.
За последние три дня через пограничный пункт пропуска в Логачевке с территории Харьковской области прошли 7500 беженцев, а в Шебекино — 3100 человек, передает «РИА Новости». В целом в Белгородскую с территории Украины прибыли 13 000 человек.