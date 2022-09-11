Белгородский губернатор заявил о тысячах украинцах, перешедших границу за сутки

Он отметил, что большинство беженцев добираются до российского региона самостоятельно — на личном или железнодорожным транспорте. Сейчас белгородские власти готовят к отправке в другие регионы 750 человек. По словам Гладкова, некоторым людям потребовалась медицинская помощь, в ПВР также работают психологи.