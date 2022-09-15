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Боррель признал, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины

Ведомости

Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины, но с этим соблазном нужно бороться, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.

«Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Борреля, Европа хорошо оснастила Украину, и ослаблять усилия нельзя, поскольку «Россия не собирается сдаваться». «Я не хочу войны, но ясно, что ее выиграют на поле боя, дипломатия застряла», – добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель отмечал, что ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине «как можно скорее», но решать должно руководство страны.

В июле Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «из ряда вон выходящим». По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.

11 сентября глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией. По его словам, ни европейский страны, ни Украина не начнут вести переговоры с Россией до тех пор, пока продолжается специальная военная операция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для переговоров президентов двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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