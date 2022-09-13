Боррель призвал как можно скорее начать переговоры по Украине
ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине «как можно скорее», но решать должно руководство страны, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины... Для нас чем быстрее, тем лучше», — отметил Боррель, добавив, что переговоры могут начаться только тогда, когда для них будут созданы условия (цитата по «РИА Новости»).
В июле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине будет выигран на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «из ряда вон выходящим». По его словам, подобные слова говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, в ответ на это предложил «попробовать сделать это». По его словам, Россия пока всерьез «ничего не начинала», однако Москва не отказывается от мирных переговоров. Путин заявил, что войну на Украине начала не Россия, а коллективный Запад, который организовал и поддержал переворот в 2014 г.
11 сентября глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией. По его словам, ни европейский страны, ни Украина не начнут вести переговоры с Россией до тех пор, пока продолжается специальная военная операция. Песков также отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для переговоров президентов двух стран.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили по инициативе украинской стороны.
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