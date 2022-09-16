Reuters: Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран на саммите ШОС из-за антиковидных мер

Издание обратило внимание на отсутствие лидера Китая на фотографиях, сделанных на мероприятии. Позже собеседник агентства пояснил, что Си Цзиньпин пропустил ужин из-за мер предосторожности, связанных с коронавирусом. Отмечается, что на мероприятии в том числе присутствовали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.