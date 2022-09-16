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Reuters: Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами стран на саммите ШОС из-за антиковидных мер

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Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг вечером не присутствовал на ужине с лидерами 11 государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана. 

Издание обратило внимание на отсутствие лидера Китая на фотографиях, сделанных на мероприятии. Позже собеседник агентства пояснил, что Си Цзиньпин пропустил ужин из-за мер предосторожности, связанных с коронавирусом. Отмечается, что на мероприятии в том числе присутствовали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

15 сентября на полях саммита ШОС состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина. В предыдущий раз лидеры государств лично общались в феврале. Тогда Путин прибыл в Китай на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.  

В рамках встречи на саммите ШОС главы стран обсудили формирование многополярного устройства мира. Путин отметил, что попытки создать однополярный мир приобрели «уродливые очертания». Кроме того, российский президент затронул вопросы по украинскому кризису, высоко оценив «сбалансированную позицию» КНР.

Также лидеры говорили о развитии торгово-экономического сотрудничества. Так, Путин ожидает, что по итогам 2022 г. товарооборот России и Китая станет рекордным и достигнет $200 млрд.

Помимо Си Цзиньпина в тот же день российский лидер встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных