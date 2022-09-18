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Ле Пен считает позицию Франции по санкциям против России «геополитической ошибкой»

Ведомости

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила мнение, что решение Франции присоединиться к санкциям против России было «геополитической ошибкой». Об этом она заявила в ходе брифинга, передает BFM.TV.

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», — сказала Ле Пен. Она считает, что страны ЕС вводили ограничения «в состоянии истерии от украинского конфликта».

Также политик назвала позицию Франции «воинственной». По ее мнению, такая позиция вызывает неприятие среди европейских стран, для которых в приоритете национальные интересы.

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В апреле Ле Пен заявляла, что сближение России с Европой — это важное условие обеспечения безопасности всего континента. Политик подчеркнула, что ей бы не хотелось, чтобы Россия продолжала укреплять отношения с Китаем. «Сближение России с Европой — это важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны», — отметила кандидат в президенты.

По ее словам, в условиях продолжения спецоперации России на Украине сближение РФ и ЕС кажется чем-то «далеким», однако необходимо «смотреть дальше». Ле Пен назвала Россию «великой державой, обладающей самой большой территорией и запасами сырья в мире».

Ранее кандидат в президенты заявила, что продолжает признавать Крым частью Российской Федерации. «Я и сейчас не отрицаю этого (что Крым является частью РФ. — Ред.), потому что там был референдум. Но я бы не поехала пока в Киев. Возможно, они (украинские власти. — Ред.) отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, это было бы разумно», — подчеркивала политик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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