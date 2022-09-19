Посла Канады в Москве вызвали в МИД России из-за нападения на посольство
МИД РФ вызвал посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр из-за нападения неизвестного злоумышленника на российское посольство в Оттаве, следует из сообщения российского дипведомства.
«19 сентября вызванной в МИД России Послу Канады в Москве Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства», - отмечено в заявлении министерства.
В МИДе потребовали незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей, в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.
В апреле МИД России не рекомендовал дипломатам за рубежом выходить из посольства в одиночку. Тогда глава ведомства Сергей Лавров заявил, что министерство регистрирует угрозы для своих дипломатов, работающих в нескольких странах.
9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, сопровождавшую его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.
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