Посольство РФ в Канаде расценило нападение на дипмиссию как попытку теракта
Посольство России в Канаде расценивает как попытку совершения террористического акта нападение на дипмиссию в Оттаве, заявил ТАСС российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Совершенное посольство РФ квалифицирует как попытку совершения террористического акта. Только по счастливой случайности обошлось без жертв и нанесения вреда нашему имуществу», – отметил Степанов.
Как ранее сообщали в Министерстве иностранных дел России, в посольство в Оттаве была брошена бутылка с зажигательной смесью, также «агрессивно настроенные» демонстранты блокировали служебный вход в консульский отдел посольства «при попустительстве прибывшего наряда полиции». В связи с этим 19 сентября МИД РФ вызвал посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр, которой был выражен решительный протест в связи с произошедшим.
В МИДе потребовали незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.
В апреле МИД России не рекомендовал дипломатам за рубежом выходить из посольства в одиночку. Тогда глава ведомства Сергей Лавров заявил, что министерство регистрирует угрозы для своих дипломатов, работающих в нескольких странах.
9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, сопровождавшую его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.