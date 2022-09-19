Гроб британской королевы Елизаветы II поместили в усыпальницу в Виндзорском замке

Ранее днем завершилась публичная церемония прощания с королевой, которая проходила с 14 сентября в Вестминстерском дворце. После нее траурная процессия направится на панихиду в Вестминстерское аббатство, которую посетят около 2000 человек, после которой гроб королевы будет доставлен в Виндзорский замок, где ее похоронят.