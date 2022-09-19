Гроб британской королевы Елизаветы II поместили в усыпальницу в Виндзорском замке
Гроб бывшей королевы Великобритании Елизаветы II поместили в усыпальницу в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил «Интерфакс».
Елизавета II упокоится в королевском склепе рядом с супругом принцем Филиппом, который скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет.
Ранее днем завершилась публичная церемония прощания с королевой, которая проходила с 14 сентября в Вестминстерском дворце. После нее траурная процессия направится на панихиду в Вестминстерское аббатство, которую посетят около 2000 человек, после которой гроб королевы будет доставлен в Виндзорский замок, где ее похоронят.
Национальный траур по Елизавете II продлится с 9 по 19 сентября включительно. От британского бизнеса не потребовалось отменить развлекательные и иные мероприятия, однако многие компании, музеи и театры приняли решение изменить график работы в связи со смертью монарха.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.