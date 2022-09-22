Гутерриш выразил обеспокоенность из-за проведения референдумов в Донбассе
Ситуация с референдумами в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывает беспокойство. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организовать так называемые референдумы на территориях Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем властей», — сказал он (цитата по ТАСС).
С 23 по 27 сентября референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и части Запорожья. В Запорожской области уточнили, что первый итоги голосования будут обнародованы в регионе 28 сентября.
Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.
20 сентября с аналогичной просьбой Общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже проведение референдумов было утверждено.
На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также к жителям Донбасса и подконтрольных РФ территорий. Он поддержал проведение референдумов и заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдет голосование.
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