Гутерриш выразил обеспокоенность из-за проведения референдумов в Донбассе

С 23 по 27 сентября референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и части Запорожья. В Запорожской области уточнили, что первый итоги голосования будут обнародованы в регионе 28 сентября.