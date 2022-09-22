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Гутерриш выразил обеспокоенность из-за проведения референдумов в Донбассе

Ведомости

Ситуация с референдумами в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях вызывает беспокойство. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организовать так называемые референдумы на территориях Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем властей», — сказал он (цитата по ТАСС). 

С 23 по 27 сентября референдумы по вопросу вхождения в состав России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и части Запорожья. В Запорожской области уточнили, что первый итоги голосования будут обнародованы в регионе 28 сентября. 

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. 

20 сентября с аналогичной просьбой Общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже проведение референдумов было утверждено.

На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также к жителям Донбасса и подконтрольных РФ территорий. Он поддержал проведение референдумов и заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдет голосование. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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