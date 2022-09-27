Путин призвал глав регионов оказать поддержку семьям мобилизованных с/х работников

На заседании 27 сентября Госдума приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.