Путин призвал глав регионов оказать поддержку семьям мобилизованных с/х работников
Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий, призвав их оказать поддержку работникам сельского хозяйства, призванным на службу в рамках частичной мобилизации.
«Отдельно хочу обратиться и к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий. В рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу», – заявил он на совещании о ходе сезонных полевых работ.
Президент также заявил, что Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, поэтому Россия должна обеспечить свою продовольственную безопасность и снизить зависимость от поставок импортного оборудования, техники и семян. Дополнительные же доходы, которые приносит развитие сельского хозяйства, должны идти на рост благосостояния и качества жизни работников села, добавил он.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.
На заседании 27 сентября Госдума приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.
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