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Захарова: отход ЕС от консенсуса при принятии решений подорвет основы объединения

Ведомости

Отказ от консенсуса при принятии политических решений в ЕС подорвет сами основы объединения, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвёт всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза. Консенсус – это результат согласования, всегда предварительного и зачастую – очень трудного. А это, в свою очередь, означает учёт интересов всех, поиск решений сложных вопросов, уважение и равноправие», — написала она.

По словам дипломата, голосование, в свою очередь, – это принятие плана большинством, что не соответствует идеям «истинной демократии», которая призывает учитывать и мнение меньшинства. «Если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьёт замысел, который лёг в основу европейского объединения. Как минимум – в том виде, в котором мы его знаем», — заключила она.

Министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Чехии Микулаш Бек ранее заявил, что ЕС в ближайшие месяцы может добиться только незначительного прогресса по вопросу отказа от системы единогласного принятия решений, существует вероятность, что эти усилия завершатся провалом. При этом он подчеркнул, что страны ЕС, которые «наиболее активно выступают против отмены права вето, одновременно активно поддерживают расширение Евросоюза».

Дискуссия о необходимости перехода на достижение согласия по ключевым вопросам в Совете ЕС квалифицированным большинством, которое учитывает население и территорию стран — членов сообщества, ведется в ЕС с мая 2005 г. Обсуждение данного вопроса активизировалось в последнее время на фоне несогласия некоторых членов ЕС с расширением антироссийских санкций.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных