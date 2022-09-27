Захарова: отход ЕС от консенсуса при принятии решений подорвет основы объединения
Отказ от консенсуса при принятии политических решений в ЕС подорвет сами основы объединения, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвёт всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза. Консенсус – это результат согласования, всегда предварительного и зачастую – очень трудного. А это, в свою очередь, означает учёт интересов всех, поиск решений сложных вопросов, уважение и равноправие», — написала она.
По словам дипломата, голосование, в свою очередь, – это принятие плана большинством, что не соответствует идеям «истинной демократии», которая призывает учитывать и мнение меньшинства. «Если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьёт замысел, который лёг в основу европейского объединения. Как минимум – в том виде, в котором мы его знаем», — заключила она.
Министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Чехии Микулаш Бек ранее заявил, что ЕС в ближайшие месяцы может добиться только незначительного прогресса по вопросу отказа от системы единогласного принятия решений, существует вероятность, что эти усилия завершатся провалом. При этом он подчеркнул, что страны ЕС, которые «наиболее активно выступают против отмены права вето, одновременно активно поддерживают расширение Евросоюза».
Дискуссия о необходимости перехода на достижение согласия по ключевым вопросам в Совете ЕС квалифицированным большинством, которое учитывает население и территорию стран — членов сообщества, ведется в ЕС с мая 2005 г. Обсуждение данного вопроса активизировалось в последнее время на фоне несогласия некоторых членов ЕС с расширением антироссийских санкций.
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