Захарова: отход ЕС от консенсуса при принятии решений подорвет основы объединения

По словам дипломата, голосование, в свою очередь, – это принятие плана большинством, что не соответствует идеям «истинной демократии», которая призывает учитывать и мнение меньшинства. «Если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьёт замысел, который лёг в основу европейского объединения. Как минимум – в том виде, в котором мы его знаем», — заключила она.