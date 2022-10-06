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Байден выругался при включенном микрофоне во Флориде

Ведомости

Президент США Джо Байден употребил нецензурную лексику в ходе общения с мэром пострадавшего от урагана «Иэн» города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи, об этом сообщает телеканал NBC.

В оригинале его фраза звучала так: «Nobody f***s with a Biden», что можно перевести как «с Байденом лучше не связываться». Остальное содержание беседы осталось неясным, поскольку многие слова невозможно было расслышать, отмечают СМИ. Впоследствии Мерфи прокомментировал эти слова президента, сказав, что они его «ничуть не смутили». «Это не было ни на кого направлено. <...> Именно так разговаривают два человека из нашего окружения друг с другом», — сказал он.

Байден прибыл во Флориду, где ранее прошел шторм «Иэн». В результате урагана погибли более 100 человек, пишет CNN. 28 сентября (в ночь на 29 сентября мск) без электричества остались более 2,2 млн человек. По данным PowerOutage.us, сейчас без электричества остаются более 230 000 человек.

Ураган сформировался в Карибском море примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки 24 сентября. Тогда же Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. «Иэн» также затронул Кубу, система электроэнергии острова была отключена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных