Байден выругался при включенном микрофоне во Флориде
Президент США Джо Байден употребил нецензурную лексику в ходе общения с мэром пострадавшего от урагана «Иэн» города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи, об этом сообщает телеканал NBC.
В оригинале его фраза звучала так: «Nobody f***s with a Biden», что можно перевести как «с Байденом лучше не связываться». Остальное содержание беседы осталось неясным, поскольку многие слова невозможно было расслышать, отмечают СМИ. Впоследствии Мерфи прокомментировал эти слова президента, сказав, что они его «ничуть не смутили». «Это не было ни на кого направлено. <...> Именно так разговаривают два человека из нашего окружения друг с другом», — сказал он.
Ураган сформировался в Карибском море примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки 24 сентября. Тогда же Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. «Иэн» также затронул Кубу, система электроэнергии острова была отключена.
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