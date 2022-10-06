Байден выругался при включенном микрофоне во Флориде

В оригинале его фраза звучала так: «Nobody f***s with a Biden», что можно перевести как «с Байденом лучше не связываться». Остальное содержание беседы осталось неясным, поскольку многие слова невозможно было расслышать, отмечают СМИ. Впоследствии Мерфи прокомментировал эти слова президента, сказав, что они его «ничуть не смутили». «Это не было ни на кого направлено. <...> Именно так разговаривают два человека из нашего окружения друг с другом», — сказал он.