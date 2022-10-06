Норвегия ограничила проход российских рыболовных судов в порты страны
Норвежские власти приняли решение ограничить проход рыболовных судов из России в порты королевства. Об этом сообщает МИД Норвегии.
«Российские рыболовные суда смогут заходить только в порты Киркенеса, Тромсе и Ботсфьорда», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что все суда должны проходить проверку.
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что в последнее время правительство страны внимательно следило за действиями России в норвежских портах, чтобы не допустить «незаконную транспортировку товаров в Россию». По словам главы норвежского МИДа, появилась информация, которая указывает на необходимость усиления контроля за российскими судами.
В МИДе королевства также выразили обеспокоенность рядом событий, которые произошли за последние дни. Министр иностранных дел указала на присоединение новых территорий к России, а также на атаку «Северных потоков» в Балтийском море. Все это также стало причиной усиления контроля, уточнила Хюитфельд.
7 апреля страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России. В частности, в него вошел запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.
Норвегия закрыла свои порты для российских судов 7 мая. Исключение было сделано только для рыболовного флота. Власти страны отмечали, что два из трех российских судов по-прежнему смогут заходить в порты.
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