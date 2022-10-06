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Норвегия ограничила проход российских рыболовных судов в порты страны

Ведомости

Норвежские власти приняли решение ограничить проход рыболовных судов из России в порты королевства. Об этом сообщает МИД Норвегии. 

«Российские рыболовные суда смогут заходить только в порты Киркенеса, Тромсе и Ботсфьорда», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что все суда должны проходить проверку. 

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что в последнее время правительство страны внимательно следило за действиями России в норвежских портах, чтобы не допустить «незаконную транспортировку товаров в Россию». По словам главы норвежского МИДа, появилась информация, которая указывает на необходимость усиления контроля за российскими судами.

В МИДе королевства также выразили обеспокоенность рядом событий, которые произошли за последние дни. Министр иностранных дел указала на присоединение новых территорий к России, а также на атаку «Северных потоков» в Балтийском море. Все это также стало причиной усиления контроля, уточнила Хюитфельд.

7 апреля страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России. В частности, в него вошел запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. 

Норвегия закрыла свои порты для российских судов 7 мая. Исключение было сделано только для рыболовного флота. Власти страны отмечали, что два из трех российских судов по-прежнему смогут заходить в порты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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