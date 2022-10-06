Норвегия ограничила проход российских рыболовных судов в порты страны

В МИДе королевства также выразили обеспокоенность рядом событий, которые произошли за последние дни. Министр иностранных дел указала на присоединение новых территорий к России, а также на атаку «Северных потоков» в Балтийском море. Все это также стало причиной усиления контроля, уточнила Хюитфельд.