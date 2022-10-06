ЕС снял ограничения с транспортировки нефти с «Сахалина-2» в Японию

После проведения референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей страны – члены Евросоюза проработали восьмой пакет антироссийских санкций. Новые ограничения были утверждены 6 октября. В него вошли установление потолка стоимости на российскую нефть, которое должно вступить в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов, персональные санкции в отношении 30 физических и семи юридических лиц, ограничение экспорта и импорта товаров, а также был введен запрет на оказание финансовых услуг, IT-консультации и другие бизнес-услуги, на криптоактивы россиян в ЕС.