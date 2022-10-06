ЕС снял ограничения с транспортировки нефти с «Сахалина-2» в Японию
Евросоюз вывел из под санкций транспортировку нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» – начало действие ограничений перенесено с 5 декабря 2022 г. на 5 июня 2023-го, сообщается в официальном журнале ЕС о восьмом пакете санкций против России.
«Сфера исключения: транспортировка судами в Японию, техническая помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовая помощь, связанная с транспортировкой сырой нефти, полученной в рамках проекта «Сахалин-2», расположенного в России», – сказано в документе.
После проведения референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей страны – члены Евросоюза проработали восьмой пакет антироссийских санкций. Новые ограничения были утверждены 6 октября. В него вошли установление потолка стоимости на российскую нефть, которое должно вступить в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов, персональные санкции в отношении 30 физических и семи юридических лиц, ограничение экспорта и импорта товаров, а также был введен запрет на оказание финансовых услуг, IT-консультации и другие бизнес-услуги, на криптоактивы россиян в ЕС.
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром».
Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе. Однако японские компании предпочли сохранить свои доли в проекте.