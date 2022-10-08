Газета
Политика

Сахалинский губернатор назвал нелепым заявление Киева о принадлежности Южных Курил

Ведомости

Заявления украинской стороны о принадлежности Курильских островов нелепы и недопустимы, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских островов, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он указал на то, что в 2020 году жители России проголосовали за поправки в Конституцию, которые окончательно поставили точку в этом вопросе.

Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о признании Южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии». «Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее cеверных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, украинская сторона призвала международное сообщество принять все возможные меры «по договорно-правовому оформлению статуса cеверных территорий Японии».

Ранее по теме: Япония направила представление России из-за военных учений на Курилах

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

21 марта МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных