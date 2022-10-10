Белгородский губернатор сообщил об обстреле хутора Масычево
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Масычево в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации, без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками», – написал он.
На месте обстрелов работают оперативные службы, добавил губернатор.
Ранее сегодня Гладков рассказал об обстреле Конопляновки в Валуйском городском округе и города Шебекино. В Шебекино погибла женщина 74 лет.
Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. Так, 7 октября ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района в Курской области и село Щетиновка – в Белгородской. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Всего с начала октября, по данным ФСБ России, было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня.
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