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Белгородский губернатор сообщил об обстреле хутора Масычево

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Масычево в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации, без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками», – написал он.

На месте обстрелов работают оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее сегодня Гладков рассказал об обстреле Конопляновки в Валуйском городском округе и города Шебекино. В Шебекино погибла женщина 74 лет. 

Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. Так, 7 октября ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района в Курской области и село Щетиновка – в Белгородской. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Всего с начала октября, по данным ФСБ России, было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных