Белгородский губернатор сообщил об обстреле хутора Масычево

Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. Так, 7 октября ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района в Курской области и село Щетиновка – в Белгородской. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.