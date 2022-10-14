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Путин назвал конструктивной встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал конструктивной встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

«[Встреча] прошла конструктивно. Естественно, когда в горячей фазе находятся ваши отношения, найти точки соприкосновения непросто, но, тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае мы договорились, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий», – рассказал он на пресс-конференции в Астане.

Кроме того, стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев. Путин также добавил, что в Москве «подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками», чем в самих этих республиках, поэтому Россия поднимет все имеющиеся документы и карты, чтобы помочь найти правильные решения по территориальным спорам между странами.

В сентябре обострилась обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, по всему периметру шли вооруженные столкновения. Стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

После сообщений о боях на границе генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказались о необходимости немедленного прекращения огня и проведения переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных