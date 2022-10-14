Путин назвал конструктивной встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана
Президент России Владимир Путин назвал конструктивной встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.
«[Встреча] прошла конструктивно. Естественно, когда в горячей фазе находятся ваши отношения, найти точки соприкосновения непросто, но, тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае мы договорились, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий», – рассказал он на пресс-конференции в Астане.
Кроме того, стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев. Путин также добавил, что в Москве «подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками», чем в самих этих республиках, поэтому Россия поднимет все имеющиеся документы и карты, чтобы помочь найти правильные решения по территориальным спорам между странами.
В сентябре обострилась обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, по всему периметру шли вооруженные столкновения. Стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.
После сообщений о боях на границе генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями совбезов обеих республик, в ходе которых стороны высказались о необходимости немедленного прекращения огня и проведения переговоров.
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