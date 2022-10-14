Путин назвал конструктивной встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана

«[Встреча] прошла конструктивно. Естественно, когда в горячей фазе находятся ваши отношения, найти точки соприкосновения непросто, но, тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае мы договорились, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий», – рассказал он на пресс-конференции в Астане.