Посольство РФ выразило протест Германии из-за двух актов вандализма
Российский МИД возмущен отсутствием адекватной реакции властей Германии на акты вандализма, которые 10 октября совершили «сочувствующие киевскому режиму» злоумышленники. Внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий официального представителя МИДа Марии Захаровой.
Речь идет об инцидентах в отношении российских дипломатических учреждений — посольства РФ в Берлине и генерального консульства во Франкфурте-на-Майне. Следственный комитет РФ ранее поручил провести проверку по факту нападения на посольство в Берлине — сообщалось, что здание забросали бутылками и баллонами с красной краской, никто не пострадал.
«В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность указанных российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам. Ни один из вандалов задержан не был», — заявила Захарова.
После этих «враждебных акций» посольство России нотой заявило МИД ФРГ решительный протест, рассказали в министерстве. Эти акции осуществили при «бездеятельном попустительстве подразделений полиции». В ведомстве ожидают, что немецкие правоохранительные органы усилят охрану зданий и территорий посольства России в Берлине и генеральных консульств в федеральных землях.
Как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, вечером 10 октября восемь неизвестных забросали российское посольство в берлинском районе Митте цветными воздушными шарами и бутылками. Сотрудники посольства удалили водорастворимую краску, а расследованием инцидента занялась полиция госбезопасности.