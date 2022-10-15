Газета
Политика

Посольство РФ выразило протест Германии из-за двух актов вандализма

Ведомости

Российский МИД возмущен отсутствием адекватной реакции властей Германии на акты вандализма, которые 10 октября совершили «сочувствующие киевскому режиму» злоумышленники. Внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Речь идет об инцидентах в отношении российских дипломатических учреждений — посольства РФ в Берлине и генерального консульства во Франкфурте-на-Майне. Следственный комитет РФ ранее поручил провести проверку по факту нападения на посольство в Берлине — сообщалось, что здание забросали бутылками и баллонами с красной краской, никто не пострадал.

Ранее по теме: Посольство направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за осквернения советского мемориала

«В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность указанных российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам. Ни один из вандалов задержан не был», — заявила Захарова.

После этих «враждебных акций» посольство России нотой заявило МИД ФРГ решительный протест, рассказали в министерстве. Эти акции осуществили при «бездеятельном попустительстве подразделений полиции». В ведомстве ожидают, что немецкие правоохранительные органы усилят охрану зданий и территорий посольства России в Берлине и генеральных консульств в федеральных землях.

Как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, вечером 10 октября восемь неизвестных забросали российское посольство в берлинском районе Митте цветными воздушными шарами и бутылками. Сотрудники посольства удалили водорастворимую краску, а расследованием инцидента занялась полиция госбезопасности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных