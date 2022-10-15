Посольство РФ выразило протест Германии из-за двух актов вандализма

Речь идет об инцидентах в отношении российских дипломатических учреждений — посольства РФ в Берлине и генерального консульства во Франкфурте-на-Майне. Следственный комитет РФ ранее поручил провести проверку по факту нападения на посольство в Берлине — сообщалось, что здание забросали бутылками и баллонами с красной краской, никто не пострадал.