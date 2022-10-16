Украинская разведка предложила выплату в $100 000 за пленение Стрелкова
Главное управление разведки Минобороны Украины пообещало выплатить $100 000 за передачу в плен бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (также известного как Стрелков), сообщает RT.
«За захват в плен Игоря Стрелкова (Гиркина) Главное управление разведки Минобороны Украины предлагает $100 000», — говорится в сообщении.
Ранее несколько военных корреспондентов сообщили, что Стрелков, который воевал за Донбасс в 2014 г., снова отправился на фронт. Фото экс-министра обороны ДНР в военной форме также было опубликовано на странице его супруги Мирославы Регинской в соцсети «Вконтакте».
По данным источников RT, Стрелков отправился служить в один из добровольческих батальонов в качестве начальника штаба или замкомандира батальона.