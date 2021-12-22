Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения обвиняемым по делу MH-17

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. МИД России ранее заявил, что именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17. Сейчас в Нидерландах продолжается судебный процесс по итогам расследования катастрофы совместной следственной группой в составе представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.