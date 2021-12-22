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Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения обвиняемым по делу MH-17

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Прокурор Нидерландов Манон Риддербекс потребовала приговорить обвиняемых по уголовному делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе к пожизненным срокам, передает «РИА Новости».

«Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту», — объявила прокурор.

Судебный процесс по крушению пассажирского самолета возобновился в Нидерландах 19 декабря. Прокуратура в течение трех дней оглашает обвинительное заключение. По делу проходят четыре человека — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Однако сегодня в ходе процесса судья Хендрик Стинхейс перенес слушания на 7 марта 2022 г.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. МИД России ранее заявил, что именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17. Сейчас в Нидерландах продолжается судебный процесс по итогам расследования катастрофы совместной следственной группой в составе представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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