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Совфед утвердил введение военного положения в четырех новых регионах

Ведомости

Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 

Ранее сегодня Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — сказал он. 

О том, что Путин проведет сегодня совещание с членами Совета безопасности, официально стало известно накануне, 18 октября. Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать перерыв в заседании сенаторов и возобновить его по окончании совещания Путина. 

Помимо этого, Путин также сегодня подписал указ о введении нескольких уровней реагирования в России. В частности, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Повышенный уровня готовности был распространен на ЮФО и ЦФО, в том числе на московский регион. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, ограничению движения транспортных средств и их досмотру, введению особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, объектов коммуникаций и связи, а также контроль за работой упомянутых объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использование «для нужд обороны». Базовый уровень готовности был введен во всех остальных регионах России.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных