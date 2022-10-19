Совфед утвердил введение военного положения в четырех новых регионах
Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сегодня Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — сказал он.
О том, что Путин проведет сегодня совещание с членами Совета безопасности, официально стало известно накануне, 18 октября. Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать перерыв в заседании сенаторов и возобновить его по окончании совещания Путина.
Помимо этого, Путин также сегодня подписал указ о введении нескольких уровней реагирования в России. В частности, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Повышенный уровня готовности был распространен на ЮФО и ЦФО, в том числе на московский регион. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, ограничению движения транспортных средств и их досмотру, введению особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, объектов коммуникаций и связи, а также контроль за работой упомянутых объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использование «для нужд обороны». Базовый уровень готовности был введен во всех остальных регионах России.
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