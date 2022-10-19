Совфед утвердил введение военного положения в четырех новых регионах

Помимо этого, Путин также сегодня подписал указ о введении нескольких уровней реагирования в России. В частности, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Повышенный уровня готовности был распространен на ЮФО и ЦФО, в том числе на московский регион. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, ограничению движения транспортных средств и их досмотру, введению особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, объектов коммуникаций и связи, а также контроль за работой упомянутых объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использование «для нужд обороны». Базовый уровень готовности был введен во всех остальных регионах России.