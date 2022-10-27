Путин оценил потери украинских войск в рамках спецоперации

Ранее сегодня Минобороны России опубликовало сводку о ходе спецоперации по состоянию на 27 октября. В военном ведомстве сообщили о трех попытках украинских войск продвинуться в ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. Российские военные подчеркнули, что все атаки были отражены, а противник понес потери. Так, на Купянском направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском — более 120 человек, а на Николаево-Криворожском — более 60.