Газета
Политика

Путин оценил потери украинских войск в рамках спецоперации

Ведомости

Киевские власти готовы бороться с Россией до последнего украинца, в последнее время потери украинских войск составляют 1 к 7 или 1 к 8. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«[Киевские власти] не жалеют [украинских военных] и борются с Россией до последнего украинца. <...> Потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», — сказал российский лидер. 

По словам Путина, представители власти Украины, которые называют себя патриотами, на самом деле стремятся «сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа». Он добавил, что, чтобы сохранить эти средства, киевские власти «делают все, что Запад им приказывает».

Также в ходе сессии Путин заявил, что постоянно думает о потерях в ходе спецоперации. При этом, добавил глава государства, все, что происходит, «идет на пользу России и ее будущему». 

Ранее сегодня Минобороны России опубликовало сводку о ходе спецоперации по состоянию на 27 октября. В военном ведомстве сообщили о трех попытках украинских войск продвинуться в ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. Российские военные подчеркнули, что все атаки были отражены, а противник понес потери. Так, на Купянском направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском — более 120 человек, а на Николаево-Криворожском — более 60.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин назвал Украину искусственным государством

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных