Путин оценил потери украинских войск в рамках спецоперации
Киевские власти готовы бороться с Россией до последнего украинца, в последнее время потери украинских войск составляют 1 к 7 или 1 к 8. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«[Киевские власти] не жалеют [украинских военных] и борются с Россией до последнего украинца. <...> Потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», — сказал российский лидер.
По словам Путина, представители власти Украины, которые называют себя патриотами, на самом деле стремятся «сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа». Он добавил, что, чтобы сохранить эти средства, киевские власти «делают все, что Запад им приказывает».
Также в ходе сессии Путин заявил, что постоянно думает о потерях в ходе спецоперации. При этом, добавил глава государства, все, что происходит, «идет на пользу России и ее будущему».
Ранее сегодня Минобороны России опубликовало сводку о ходе спецоперации по состоянию на 27 октября. В военном ведомстве сообщили о трех попытках украинских войск продвинуться в ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. Российские военные подчеркнули, что все атаки были отражены, а противник понес потери. Так, на Купянском направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском — более 120 человек, а на Николаево-Криворожском — более 60.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 19 октября Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ.
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