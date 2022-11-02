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Политика

В ДНР сообщили о двоих погибших в результате обстрела

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка, погибла одна мирная жительница. Об этом сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР).

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. «Ведомостей») нанесли удар по Кировскому району Донецка, по ул. Бирюзова погибла женщина», — рассказали в пресс-службе штаба.

Позже в штабе теробороны ДНР также сообщили, что ВСУ нанесли удар по Петровскому района Донецка, погибла одна женщина.

Кроме того, 2 ноября ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке. Отмечается, что в результате атаки было повреждено остекление здания, данные о пострадавших и погибших не приводятся.

До этого украинские военные наносили удары по Донецку 31 октября. В штабе теробороны сообщили, что в результате атаки повреждения получили многоквартирные дома и газопровод в Ворошиловском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, ВСУ выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в результате попаданий начались пожары.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в регионе. Он уточнил, что ситуация остается сложной на краснолиманском направлении. Все атаки противника отражаются, подчеркнул Пушилин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных