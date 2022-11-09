Врио губернатора Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец — у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой», — отметил политик.