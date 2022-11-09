Врио губернатора Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в результате ДТП. Обращение Сальдо опубликовано в его Telegram-канале.
«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец — у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой», — отметил политик.
Ранее сегодня стало известно, что Стремоусов погиб в ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются. Его гибель подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также пресс-служба администрации Херсонской области.
Кирилл Стремоусов - политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». Кирилл Стремоусов выступал активистом организации «Концепция общественной безопасности» (КОБ).
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