Минобороны Италии подтвердило приостановку поставок оружия Киеву

«Мы не готовим шестой декрет (об отправке нового оружия), мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев. Я не исключаю, что в будущем может быть новое распоряжение и что будет обсуждение внутри НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине», – рассказал он.