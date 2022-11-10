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Политика

Минобороны Италии подтвердило приостановку поставок оружия Киеву

Ведомости

Италия не готовит сейчас новые поставки оружия Украине, однако не исключает их возобновления в будущем, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.

«Мы не готовим шестой декрет (об отправке нового оружия), мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев. Я не исключаю, что в будущем может быть новое распоряжение и что будет обсуждение внутри НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине», – рассказал он.

В последнее время в НАТО и ЕС идет речь об экономической поддержке Украины, направленной на восстановление гражданской инфраструктуры, пояснил министр. Сейчас Италия завершает поставки вооружений, обещанных предыдущим правительством, добавил Крозетто.

Конфликт на Украине, по его мнению, необходимо закончить за столом переговоров, а мировое сообщество должно сделать все возможное для недопущения ядерного столкновения.

О заморозке рассмотрения поставок нового оружия Украине ранее сообщила Il Messaggero. Источники издания в правительстве отмечали, что Рим хочет скоординировать свои действия с НАТО и изучить военные потребности Украины.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. Ранее 9 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон стремится заработать на поставках оружия Украине, поэтому и пытается затянуть военный конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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