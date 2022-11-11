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В России началось серийное производство БМП-3 с динамической защитой

Ведомости

«Курганмашзавод» начал серийный выпуск БМП-3 (боевая машина пехоты) с модулями динамической защиты на башне для Вооруженных сил РФ, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. 

«Сегодня в Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе», — сообщил Медведев. 

Российские военные используют БМП-3 в ходе спецоперации на Украине. Минобороны РФ отмечает, что данная техника нужна для уничтожения живой силы, противотанковых средств, танков и дронов. 

До этого поставки БМП-3 с динамической защитой в российскую армию анонсированы не были. Динамическая защита нужна для повышения прочности техники, она снижает вероятность поражения БМП-3 артиллерийскими снарядами.

В том же посте Медведев прокомментировал отвод российских войск на левый берег Днепра. Он заявил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло. По его словам, «все вернется домой». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных