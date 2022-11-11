В России началось серийное производство БМП-3 с динамической защитой
«Курганмашзавод» начал серийный выпуск БМП-3 (боевая машина пехоты) с модулями динамической защиты на башне для Вооруженных сил РФ, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
«Сегодня в Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе», — сообщил Медведев.
Российские военные используют БМП-3 в ходе спецоперации на Украине. Минобороны РФ отмечает, что данная техника нужна для уничтожения живой силы, противотанковых средств, танков и дронов.
До этого поставки БМП-3 с динамической защитой в российскую армию анонсированы не были. Динамическая защита нужна для повышения прочности техники, она снижает вероятность поражения БМП-3 артиллерийскими снарядами.
В том же посте Медведев прокомментировал отвод российских войск на левый берег Днепра. Он заявил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло. По его словам, «все вернется домой».
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