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Политика

В Турции усомнились в искренности реакции США на теракт в Стамбуле

Ведомости

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал соболезнования, выраженные США в связи с терактом в Стамбуле. Он заявил, что Анкара ответит «на это послание» в ближайшее время.

«Думаю, сегодняшнее соболезнование, сделанное США, можно оценить так, как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия. Ответ на это заявление будет четким, надеюсь, в ближайшее время», — сказал Сойлу (цитата по Anadolu).

Он добавил, что «неискренность так называемых союзников» Турции очевидна. По словам главы МВД Турции, Анкара поняла послание, «переданное совершенной акцией насилия». Сойлу предупредил, что те, кто «виновен в горе» в районе Бейоглу, могут «испытать боль в разы больше». 

Накануне, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Кроме того, прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт. 

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 - пострадал. Ранее Сойлу сообщил, что в Турции задержали человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

13 ноября в Белом доме принесли соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. В Вашингтоне «решительно осудили акт насилия» и заявили, что продолжают «стоять плечом к плечу» с союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных