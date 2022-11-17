Боррель пообещал возмещение ущерба третьим странам из-за санкций против России
Евросоюз будет работать над возмещением возможного последовательного ущерба экономикам третьих стран из-за антироссийских санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель журналистам в Астане.
«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы... Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», – приводит его слова «РИА Новости».
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России. Вскоре после этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС пересмотреть вою политику ограничений и не прибегать к принятию нового пакета санкций. По его оценке, уже введенные санкции не достигли своей цели, однако вызвали много проблем в европейской экономике. По словам Сийярто, изначально власти стран ЕС хотели остановить конфликт на Украине путем введения ограничений против России. Но позже некоторые политики заявили, что они на самом деле и не рассчитывали остановить военные действий с помощью санкций. Такое поведение Сийярто назвал лицемерным.
В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.
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