Боррель пообещал возмещение ущерба третьим странам из-за санкций против России

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России. Вскоре после этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС пересмотреть вою политику ограничений и не прибегать к принятию нового пакета санкций. По его оценке, уже введенные санкции не достигли своей цели, однако вызвали много проблем в европейской экономике. По словам Сийярто, изначально власти стран ЕС хотели остановить конфликт на Украине путем введения ограничений против России. Но позже некоторые политики заявили, что они на самом деле и не рассчитывали остановить военные действий с помощью санкций. Такое поведение Сийярто назвал лицемерным.