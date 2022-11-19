В МИД РФ предупредили об угрозе раскола Европы из-за идей Борреля

15 ноября страны ЕС поддержали предложения по общим подходам в отношении России на фоне ситуации на Украине из шести пунктов. Первый принцип предполагает совместные усилия по изоляции России. Второй предусматривает «привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права». Кроме того, общеевропейская политика коснется и оказания помощи соседям Евросоюза в преодолении кризиса со стороны ЕС. Четвертый пункт предусматривает тесное взаимодействие с НАТО и другими партнерами.