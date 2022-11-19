В МИД РФ предупредили об угрозе раскола Европы из-за идей Борреля
Продвигаемые внутри ЕС главой евродипломатии Жозепом Боррелем идеи провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К сожалению, те идеи, которые внушает странам-членам Евросоюза глава евродипломатии Боррель, как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы», — отметила Захарова, комментируя предложения Борреля по общим подходам ЕС к отношениям с Россией.
Дипломат отметила, что руководство блока не предлагает «никаких рецептов для решения накопившихся проблем». По ее словам, напрашивается вывод о том, что цель нынешних лидеров ЕС — скорее дать правдоподобное объяснение попыткам свести отношения с Россией до политической конфронтации, лишить их общей истории и экономической базы.
Дипломат добавила, что пока рано говорить о результатах дискуссий внутри ЕС по отношениям с РФ, так как их обсуждение продолжается, а также подчеркнула, что никаких иллюзий Москва на этот счет не питает.
17 ноября Боррель заявил, что ЕС будет работать над возмещением возможного последовательного ущерба экономикам третьих стран из-за антироссийских санкций.
15 ноября страны ЕС поддержали предложения по общим подходам в отношении России на фоне ситуации на Украине из шести пунктов. Первый принцип предполагает совместные усилия по изоляции России. Второй предусматривает «привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права». Кроме того, общеевропейская политика коснется и оказания помощи соседям Евросоюза в преодолении кризиса со стороны ЕС. Четвертый пункт предусматривает тесное взаимодействие с НАТО и другими партнерами.
Пятый же принцип основан на укреплении устойчивости, энергетической безопасности, а также на повышении обороноспособности стран ЕС. Последний пункт предусматривает поддержку гражданского общества, правозащитников, в том числе в России.
Ранее Боррель сообщил, что ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России. В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г.