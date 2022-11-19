Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях
Российские военные сорвали атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных наемниками, на купянском направлении, уничтожено более 60 украинских военных и боевиков. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — заявил Конашенков.
По его словам, ликвидированы живая сила и техника противника. «В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — добавил он.
Кроме того, российские подразделения пресекли попытку атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Червонопоповка и Площанка в ЛНР. Конашенков уточнил, что в ходе боев уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
18 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Опытное в ДНР.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
При этом 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.