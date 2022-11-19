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Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях

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Российские военные сорвали атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных наемниками, на купянском направлении, уничтожено более 60 украинских военных и боевиков. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — заявил Конашенков.

По его словам, ликвидированы живая сила и техника противника. «В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — добавил он.

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Кроме того, российские подразделения пресекли попытку атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Червонопоповка и Площанка в ЛНР. Конашенков уточнил, что в ходе боев уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

18 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Опытное в ДНР.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

При этом 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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