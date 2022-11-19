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Политика

Шольц призвал европейские страны не допустить эскалации между НАТО и РФ

Ведомости

Необходимо не допустить эскалации между НАТО и Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу на мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Фридрихсхафен.

Он подчеркнул, что в настоящее время многие в Европе испытывают страх и для этого есть основания. Политик призвал действовать благоразумно и при этом решительно. По его мнению, европейским странам следует оказывать помощь Украине, в частности, в виде поставок оружия.

«Однако важно беспокоиться и о том, чтобы не было эскалации, которая привела бы к войне между Россией и НАТО», — отметил Шольц (цитата по ТАСС).

15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракет. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. В польском МИДе заявили, что оружие было якобы российским. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева.

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В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской границы. Произошедшее в ведомстве охарактеризовали как «намеренную провокацию». Позже Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что упавшая в Польше ракета принадлежит Киеву, украинские военные якобы пытались сбить российскую ракету.

16 ноября президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 г. Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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