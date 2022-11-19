Медведев написал об опасности переговоров с Россией для Зеленского

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев.