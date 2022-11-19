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Медведев написал об опасности переговоров с Россией для Зеленского

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны переговоры с Россией, так как они для него опасны, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев.

Он также отметил, что от киевского режима «все сильно устали», а страны Запада не хотят окончательного разрыва с Россией.

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18 ноября Медведев заявил, что украинские военные, расстрелявшие пленных российских военнослужащих, заслуживают только «смертной кары» по принципу «жизнь за жизнь».

В этот же день зампред Совбеза написал, что тема финансовой поддержки Украины становится токсичной для США, несмотря на планы Вашингтона выделять средства Киеву и дальше.

12 ноября Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных