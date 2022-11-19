Медведев написал об опасности переговоров с Россией для Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны переговоры с Россией, так как они для него опасны, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев.
Он также отметил, что от киевского режима «все сильно устали», а страны Запада не хотят окончательного разрыва с Россией.
18 ноября Медведев заявил, что украинские военные, расстрелявшие пленных российских военнослужащих, заслуживают только «смертной кары» по принципу «жизнь за жизнь».
В этот же день зампред Совбеза написал, что тема финансовой поддержки Украины становится токсичной для США, несмотря на планы Вашингтона выделять средства Киеву и дальше.
12 ноября Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам».