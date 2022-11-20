В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах
В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах, за час до закрытия всех участков в стране – на 17:00 мск – предварительная явка составила 69,31%, сообщали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
В 18:00 мск (или 21:00 по Астане) участки закрылись в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. В 17:00 мск завершилось голосование на основной части республики.
На прошедшей в 17:00 мск трансляции секретарь ЦИК Мухтар Ерман сообщил, что общая явка по стране на это время составила 69,31% – по его данным, из почти 12 млн человек на участки пришли почти 8,3 млн. Самая высокая явка, по предварительным данным, зафиксирована в Жетысуской (81,43%), Кызылординской (80,31%) и Абайской (80,18%) областях.
В Казахстане проходят досрочные президентские выборы, которые нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев анонсировал 1 сентября. Тогда Токаев предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.
6 октября правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты. К выборам также допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери - путь к традициям» и общественный деятель Каракат Абден, которую выдвинул национальный альянс профессиональных социальных работников.