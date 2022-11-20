Явка на президентских выборах в Казахстане предварительно составила 69,43%

В Казахстане проходят досрочные президентские выборы, которые нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев анонсировал 1 сентября. Тогда Токаев предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.