Явка на президентских выборах в Казахстане предварительно составила 69,43%
Предварительная явка за выборах в Казахстане составила 69,43%, сообщил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров. Трансляция велась на Youtube-канале комиссии.
Участие в голосовании из почти 12 млн человек приняли 8,3 млн человек. Самая высокая явка предварительно зафиксирована в Жетысуской области (81,42%) и Кызылординской области (81,07%), самая низкая – в Мангистауской области (66,99%), а также Астане (48,6%) и Алма-Ате (28,72%).
«На этом ЦИК завершает сегодня свою работу по информированию о предварительной явке избирателей, завтра в первой половине дня планируется брифинг по предварительным итогам голосования», – сказал Петров.
В Казахстане проходят досрочные президентские выборы, которые нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев анонсировал 1 сентября. Тогда Токаев предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.
6 октября правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты. К выборам также допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям» и общественный деятель Каракат Абден, которую выдвинул национальный альянс профессиональных социальных работников.