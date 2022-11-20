Exit poll: Токаев лидирует на президентских выборах с более чем 85% голосов
Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах – по результатам exit poll его поддержали 85,52% избирателей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опросов, проведенных институтом общественной политики партии «Аманат».
Глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, участвовавший в выборах от партии «Ауыл», получил 2,67% голосов, общественный деятель Каракат Абден, которую выдвинул национальный альянс профессиональных социальных работников, – 2,61%. Экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат» по результатам exit poll получил 2,43%, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев – 1,93%, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям» – 1,44%. «Против всех» проголосовали 3,4%.
Предварительная явка за выборах в Казахстане составила 69,43%, участие в голосовании из почти 12 млн человек приняли 8,3 млн человек, сообщил на брифинге после закрытия участков заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров. Самая высокая явка предварительно зафиксирована в Жетысуской области (81,42%) и Кызылординской области (81,07%), самая низкая – в Мангистауской области (66,99%), а также Астане (48,6%) и Алма-Ате (28,72%).
В Казахстане проходят досрочные президентские выборы, которые нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев анонсировал 1 сентября. Тогда Токаев предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.