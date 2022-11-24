ЕП проголосовал за запрет на въезд в ЕС по выданным в новых регионах паспортам РФ
Европарламент проголосовал за запрет на оформление виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.
За соответствующее предложение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, еще 34 воздержались. Ограничения вступят в силу после официального согласования Советом ЕС и публикации решения в Официальном журнале ЕС.
Авторы инициативы указывают на необходимость делать исключения для тех граждан России, «которые обладали российскими паспортами до начала выдачи соответствующих документов на этих территориях», а также для тех, кто «был несовершеннолетним или официально недееспособным в момент выдачи документа».
В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
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