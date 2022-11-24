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ЕП проголосовал за запрет на въезд в ЕС по выданным в новых регионах паспортам РФ

Ведомости

Европарламент проголосовал за запрет на оформление виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

За соответствующее предложение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, еще 34 воздержались. Ограничения вступят в силу после официального согласования Советом ЕС и публикации решения в Официальном журнале ЕС. 

Авторы инициативы указывают на необходимость делать исключения для тех граждан России, «которые обладали российскими паспортами до начала выдачи соответствующих документов на этих территориях», а также для тех, кто «был несовершеннолетним или официально недееспособным в момент выдачи документа». 

В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных