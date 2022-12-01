МИД сообщил о потере интереса к Мюнхенской конференции

Россия уже отказывалась принимать участие в МКБ. В частности, в этом году мероприятие проходило 18-20 февраля, однако никто из российских представителей там не присутствовал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда также обратила внимание на то, что площадка утратила инклюзивность и объективность. В 2021 г. президент России Владимир Путин также не принял участия в конференции, которая проходила в онлайн-формате.